Вашингтон, , 01:31 — REGNUM Китайская компания ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok, просит суд в США временно заблокировать вступление в силу решения Белого дома об удалении приложения TikTok из магазинов приложений Google и Apple. Об этом 23 сентября сообщает агентство Bloomberg.

В соответствии с первоначальным решением администрации США, вступление в силу запрета на скачивание приложения должно было вступить в силу 20 сентября, но Минторг перенёс его на неделю после того, как президент США Дональд Трамп 19 сентября заявил об одобрении им сделки по приобретению американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart.

По заявлению, которое сделал 22 сентября глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, к настоящему моменту сделка о приобретении TikTok ещё не согласована до конца, её параметры продолжают меняться. Отмечается, что если сделка не будет заключена к 12 ноября, власти США начнут ограничивать работу социальной сети в стране.

В связи с ожидаемым на днях вступлением в силу отложенного ранее запрета на скачивание приложения, владельцы TikTok просят провести судебные слушания и временно заблокировать его.

Как сообщало ИА REGNUM, запланированное на 20 сентября введение запрета на скачивание приложения TikTok на территории США решением Минторга откладывается на неделю.

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