Берлин, , 00:54 — REGNUM Министр экономики Германии Петер Альтмайер ушел на самоизоляцию после контактов с заболевшим коронавирусной инфекцией. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter.

Петер Альтмайер Heinrich-Böll-Stiftung

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"Сегодня после обеда я узнал, что тест на коронавирус присутствовавшего в Берлине во время совета министров торговли сотрудника одного из министров ЕС показал положительный результат», — заявил он.

Альтмайер подчеркнул, что решил уйти на карантин в качестве меры предосторожности. При этом ранее он сам сдавал тест на COVID-19, он показал отрицательный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября глава МИД Германии Хайко Маас ушел на карантин из-за возможного заражения коронавирусом нового типа. Отмечалось, что коронавирусной инфекцией заболел один из сотрудников охраны министра. При этом сам Маас сдавал тест на выявление COVID-19, который оказался отрицательным.

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