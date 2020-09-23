Киев, 23 сентября 2020, 23:33 — REGNUM Проведение церемонии вступления в должность президента Белоруссии Александра Лукашенко не означает его признания легитимным президентом главой государства, заявил 23 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Об этом Кулеба сообщил на своей странице в Twitter.
По его словам, инаугурация Лукашенко нелегитимна из-за «хода избирательной кампании».
«Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» А. Лукашенко не означает его признания легитимным главой Белорусского государства», — написал Кулеба в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября избранный президентом Белоруссии Александр Лукашенко вступил в должность главы государства, глава ЦИК Лидия Ермошина вручила ему соответствующее удостоверение.
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