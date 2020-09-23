Киев, , 23:33 — REGNUM Проведение церемонии вступления в должность президента Белоруссии Александра Лукашенко не означает его признания легитимным президентом главой государства, заявил 23 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Церемония инаугурации Президента Белоруссии President.gov.by

Об этом Кулеба сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, инаугурация Лукашенко нелегитимна из-за «хода избирательной кампании».

«Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» А. Лукашенко не означает его признания легитимным главой Белорусского государства», — написал Кулеба в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября избранный президентом Белоруссии Александр Лукашенко вступил в должность главы государства, глава ЦИК Лидия Ермошина вручила ему соответствующее удостоверение.

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