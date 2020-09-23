Киев, , 23:03 — REGNUM Военнослужащим Сил специальных операций (ССО) Украины удалось «прокатиться» на американском конвертоплане CV-22B Osprey, сообщает 23 сентября миноброны Украины.

CV-22B Osprey

На борту конвертоплана 352-го крыла специальных операций Командования специальных операций ВВС США, прибывшего для участия в военных учениях «Объединенные усилия-2020», украинских военных довезли к месту высадки и даже разрешили снять красочный видеоролик с диковинным летательным аппаратом в кадре. Ролик опубликован на канале ССО Украины в YouTube.

Учения проходили на юге Украины и над акваторией Черного моря. Подразделениям ССО Украины разрешили действовать рядом с представителями хозяев — военнослужащими сил специальных операций США.

«В рамках стратегических командно-штабных учений «Объединенные усилия — 2020» иностранные партнеры осуществили тренировки, демонстрируя возможности современных летательных аппаратов MC-130J и Osprey CV-22», — сказано по этому поводу в сообщении минобороны Украины.

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