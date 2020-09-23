Дамаск, , 22:37 — REGNUM В Сирии боевики террористических группировок готовят провокацию с отравляющими веществами, сообщил 23 сентября на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Гринкевич.

Химическая атака Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации российских военных, провокация с постановочными видеосъёмками готовится в районе населенного пункта Кансафра на территории сирийской провинции Идлиб, часть которой контролируется незаконными вооруженными формированиями.

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о готовящейся боевиками незаконных вооруженных формирований очередной попытке организовать провокацию с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации», — сказал Александр Гринкевич.

«Согласно имеющейся информации, террористы доставили отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра провинции Идлиб и ведут подготовку к проведению постановочных съемок для обвинения правительственных сил САР в применении химического оружия против мирного населения», — добавил замначальника российского Центра по примирению.

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