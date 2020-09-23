Москва, , 22:43 — REGNUM Информация о том, что Германия не может возбудить уголовное дело о якобы отравлении блогера Алексея Навального, вызвала бурное обсуждение среди пользователей интернета. Соответствующие комментарии пользователи оставили 23 сентября в сервисе «Яндекс.Новости».

В первую очередь, многих граждан возмутил сам факт того, что есть вероятность возбуждения подобного уголовного дела. По их мнению, на то нет достаточных оснований.

«У чувака нашли (но это не точно) боевое отравляющее вещество. Допустим, мы верим в Бога и его крепкое здоровье. ОК. Известно, что ему стало плохо в России, но на этом детали кончаются! Неужели такой картины достаточно, чтобы «завести дело» и стремительно начать кого-то обвинять?» — задаётся вопросом Валентин Котлов.

Другие же пользователи, наоборот, заявили, что Германия обязана провести расследование. По их мнению, это позволит понять, в какой момент Навальный был отравлен. В России или уже в салоне самолёта, летевшего в Германию.

«Могут и обязаны немцы расследовать, т.к. по данным наших врачей в немецкий самолет его посадили не отравленным. Таким образом, если верить анализам, взятым в Германии, отравление произошло на борту самолета, по пути с самолета в клинику или в самой клинике», — написал Игорь Л.

Часть людей указала на то, что, к примеру, Следственный комитет России не имеет права открывать уголовное дело в связи с тем, что уже имеется документальное подтверждение того, что Навальный не был отравлен.

«СК РФ не может возбудить уголовное дело в связи с имеющимися документально подтверждёнными фактами об отсутствии отравления Навального на территории РФ и для этого проведена до следственная проверка. ФРГ, по их заявлению, имеют документальное подтверждение об отравлении Навального, но не возбуждают уголовное дело, объясняя это тем, что Навальный отравлен не на их территории. При этом никаких проверок, для установления места преступления не проводят», — пишет Геннадий.

Отдельные пользователи указали на юридическую основу дела. По их видению, канцлер Германии Ангела Меркель своими заявлениями о том, что Навальный якобы был отравлен боевым ядом группы «Новичок» говорит о преднамеренной лжи, ведь полноценного расследования ещё не было.

«Г-жа Канцлер ФРГ Ангела Меркель, вроде, не первый год в политике и на Высшей руководящей должности своей страны и должна понимать, что нельзя назначать кого-то виновным в уголовном преступлении, пока не заведено дело, проведено расследование и состоялся суд с состязательностью сторон обвинения и защиты. А Заявление А. Меркель про отравление «Новичком» тянет не только на необъективность, но с юридической точки зрения на лжесвидетельство, которое в УК всех стран трактуется, как уголовное преступление», — пишет Владимир Т.

Некоторые граждане увидели в новости явное противоречие, заключающееся в непоследовательности позиции Германии. Имеется в виду, что сначала прозвучали обвинения, а затем власти не смогли начать расследование.

«В ситуации с Германией не понятно тогда одно. Зачем были нужны эти танцы с бубнами, если они ни к чему не привели? Получается полнейшая чушь. У нас есть данные об отравлении Навального, но мы вам их не дадим, но и сами воспользоваться ими не можем. Здесь ситуация понятная всем. Если нашим властям будут предоставлены медицинские документы, в которых будет указанна диаграмма вывода из организма отравляющего вещества, то можно легко вычислить время попадания отравы в организм. А соответственно и место попадания. Тогда можно будет узнать и об окружении Алеши на тот момент», — пишет Андрей П.

Напомним, 23 сентября стало известно, что Германия не может завести уголовное дело по поводу «отравления» блогера Алексея Навального в связи с тем, что, как считает официальный Берлин, данное «отравление» якобы произошло на территории Российской Федерации.