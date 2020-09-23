Каир, , 22:06 — REGNUM Четверо боевиков-исламистов попытались сбежать из тюрьмы в Египте, 23 сентября сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошел в тюрьме особого режима «Тора». При попытке к бегству боевики убили троих охранников. Однако они не смогли покинуть тюрьму и были уничтожены.

Все четверо боевиков принадлежали к группировке «Ансар аш-Шариа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они были приговорены к смертной казни за убийства полицейских и христиан.

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