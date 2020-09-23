Москва, , 21:43 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни депутата от КПРФ Вахи Агаева.

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"Его отличали профессионализм и ответственность за принятые решения. Он заслуженно пользовался уважением среди своих коллег, поддержкой избирателей», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев скончался от последствий коронавируса. Агаев занимал пост замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку. Он родился в 1953 году, был депутатом Госдумы с 2011 года.

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