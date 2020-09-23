Москва, , 21:37 — REGNUM Два истребителя Су-27 в небе над Черным морем провели перехват двух стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США, сообщает 23 сентября Национальный центр управления обороной России.

Бомбардировщик B-52H ВВС США US Air Force

Воздушные объекты, приближающиеся к государственной границе РФ, были обнаружены средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря.

Для опознания воздушных целей были подняты в воздух два истребителя Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря», — указано в сообщении.

При появлении российских истребителей бомбардировщики США сменили курс и ушли от границ России.

Читайте ранее в этом сюжете: B-52 над Украиной: для чего бомбардировщики ВВС США провоцируют Россию