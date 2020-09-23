Вашингтон, , 21:31 — REGNUM В «подозрительных сделках» заподозрили Хантера Байдена (сын Джо Байдена, кандидат в президенты США) сенаторы от Республиканской партии Штатов. Соответствующее заявление содержится на сайте комитета по внутренней безопасности и правительственным делам американского Сената.

В сообщении указана ссылка на отчёт, составленный членами комитета по внутренней безопасности и правительственным делам Сената — членами Республиканской партии США Роном Джонсоном (штат Висконсин) и Чаком Грассли (штат Айова). Отметим, что Грассли возглавляет в Сенате финансовый комитет.

В документе указано, что между Хантером Байденом и Еленой Батуриной, российской предпринимательницей, вдовой мэра Москвы Юрия Лужкова, происходили «подозрительные сделки». Также говорится, что Байден замешан в сделках с Коммунистической партией Китая.

Так, фирма Байдена Rosemont Seneca Thornton получила от Батуриной три с половиной миллиона долларов по безналичному расчёту, утверждается в отчёте.

Сделан вывод о том, что Байден причастен к «масштабной финансовой сети», якобы объединяющей его и членов его семьи с «иностранцами и правительствами по всему миру».

Также сенаторы указали на транзакции, связанные с членством Байдена в правлении Burisma — газодобывающей компании на Украине.

По данным сенаторов, семья Бейдена, а также его партнёр по бизнесу Девон Арчер «получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым».

Что касается связей с Китаем, то, по мнению сенаторов, Байден вёл дела с представителями КНР, которые имеют отношение к власти, точнее — к Коммунистической партии Китая и к китайской Народно-освободительной армии.

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