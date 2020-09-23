Москва, 23 сентября 2020, 21:13 — REGNUM Депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев скончался от последствий коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября сообщили в КПРФ.
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"Агаев скончался. Он болел коронавирусом», — сказал собеседник агентства.
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) уточнил РИА Новости, что Агаев находился в коме.
Агаев занимал пост замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку. Он родился в 1953 году, был депутатом Госдумы VI и VII созывов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 13 депутатов находятся на больничной койке из-за коронавируса.
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