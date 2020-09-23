Чебоксары, , 21:06 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев формирует новое правительство. За исключением троих министров, все остальные, ранее назначенные им руководители, сохранили свои посты. Соотвествующие указы опубликованы 23 сентября, на следующий день после инаугурации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В отставку отправлены Роза Лизакова (минкультуры) и Сергей Яковлев (минобразования), обязанности министров исполняют соответственно Алла Салаева в прежнем статусе вице-премьера и Светлана Каликова, до назначения возглавлявшая Чувашское книжное издательство, а ранее работавшая пресс-секретарем предыдущего главы региона Михаила Игнатьева. Обе дамы — и.о. Стоит отметить, эти должности требуют согласования с федеральными ведомствами. Под вопросом — судьба Александра Воробьева (минприроды), который единственный из ранее назначеннных Николаевым министров оставался в статусе и.о. Указа о назначении или отставке на должность главы минприроды на момент публикации материала нет.

Руководитель администрации главы Чувашии по-прежнему — Вячеслав Борисов, полномочный представитель Чувашии при президенте России — Петр Чекмарев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обязанности премьер-министра Чувашии будет исполнять глава республики Олег Николаев. Соответствующий указ подписан им 22 сентября, в день инаугурации.

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