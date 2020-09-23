Вашингтон, , 20:57 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп намерен добиться «полной свободы» для Кубы, Венесуэлы и Никарагуа и «победить коммунизм».

Об этом президент США заявил 23 сентября в ходе выступления перед участниками военного вторжения на Кубу в 1961 году.

«Моя администрация поддерживает каждого гражданина Кубы, Никарагуа и Венесуэлы, борющихся за свободу. Мы работаем, чтобы впервые в истории пришел день полного освобождения этого полушария… Так будет рано или поздно», — сказал Трамп.

«Много делается для этого сейчас, но я не могу сказать, что именно», — добавил президент США.

При этом Трамп подчеркнул, что он и его администрация уже борются против коммунизма, в том числе на территории США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил о новых санкциях США против Кубы.

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