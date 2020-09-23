Подгорица, , 21:01 — REGNUM В министерстве иностранных дел Черногории заявили, что встреча министров иностранных дел государств-членов Центрально-Европейской Инициативы (далее — ЦЕИ), в рамках черногорского председательства в этой региональной организации, состоится 24 сентября в формате видеоконференции. Заседание откроет министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG 23 сентября.

На встрече примут участие комиссар Европейского союза по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархелджи и региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге, а также министры иностранных дел и высокопоставленные представители государств-членов и Секретариата ЦЕИ.

«Будут рассмотрены меры и действия, которые были предприняты для устранения последствий пандемии коронавируса. Кроме того, участники будут обмениваться мнениями о способах укрепления связей и рассмотрения новых перспектив сотрудничества в целях дальнейшего расширения возможностей ЦЕИ», — указал Срджан Дарманович.