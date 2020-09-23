Рим, , 20:51 — REGNUM Сенат Италии в среду, 23 сентября, поддержал предложение правительства страны о продлении режима ЧС в связи с пандемией.

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Режим продлен до 15 октября. «За» проголосовали 143 сенатора, против — 120. В оппозиции полагают, что никакой потребности в режиме ЧС нет, достаточно соблюдения санитарных ограничений.

По данным на 23 сентября, в Италии умерли 35 758 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 20 (днем ранее — на 14). Выздоровели 220 665 человек, за сутки этот показатель увеличился на 995 (днем ранее — на 967). Число подтвержденных носителей выросло на 1640 (днем ранее — на 1392). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 302 537.

В настоящее время заражены 46 114 человек — на 625 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже почти два месяца, за это время увеличилось почти в четыре раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.