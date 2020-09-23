Подгорица, , 20:42 — REGNUM 23 сентября недавно назначенный посол Великобритании Карен Мадокс вручила верительные грамоты президенту Черногории Мило Джукановичу и таким образом официально приступила к исполнению своего посольского мандата. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

По этому случаю Карен Мадокс в своём видеоролике, опубликованном в социальных сетях, представилась черногорской общественности и заявила, что для нее большая честь, что ее Величество королева Елизавета II назначила ее шестым послом в Черногории.

Мадокс отметила, что во время вручения верительных грамот Джуканович говорил о дружественных отношениях между Великобританией и Черногорией. Она также поздравила президента Джукановича с правлением мирных выборов, состоявшихся 30 августа.

По ее словам, Соединенное Королевство продолжает поддерживать развитие и реформы Черногории по широкому кругу вопросов. Соединенное Королевство по-прежнему уделяет большое внимание сотрудничеству с государственными учреждениями Черногории в борьбе с организованной преступностью и коррупцией в Европе.