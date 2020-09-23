Минск, , 20:23 — REGNUM Водомёты применили правоохранители Минска против вышедших на улицы противников президента Белоруссии Александра Лукашенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Разгон водомётами произошёл в центре Минска. Кроме того, были задержаны порядка десяти участников протестов.

Напомним, акция протеста началась в Минске после инаугурации Лукашенко сегодня, 22 сентября. Протестующие собрались у музея Великой Отечественной войны в центре города.

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