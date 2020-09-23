Брянск, , 20:17 — REGNUM Представитель Брянской области в Совете Федерации РФ Сергей Калашников официально покинул свой пост. Об этом 23 сентября сообщила ИА REGNUM пресс-служба Совфеда.

«В связи с наделением полномочиями нового представителя в СФ от исполнительного органа государственной власти Брянской области прекращены полномочия сенатора Сергея Калашникова», — говорится в сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Калашникова сенатором назначил губернатор Александр Богомаз в 2015 году. 13 сентября 2020 года Богомаз был избран на второй губернаторский срок, а сенатором он назначил депутата Госдумы Вадима Деньгина.

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