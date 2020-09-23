Вильнюс, , 20:16 — REGNUM Официальный Вильнюс повторно в течение дня 23 сентября подтвердил своё непризнание Александра Лукашенко легитимным правителем Белоруссии. Об этом сказано в опубликованном специальном заявлении МИД Литвы.

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«В качестве реакции на тайно организованную 23 сентября церемонию инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко на вторую президентскую каденцию, министерство иностранных дел Литвы еще раз отмечает, что состоявшиеся в Белоруссии 9 сентября выборы не соответствовали международным обязательствам Белоруссии и общественно признанным демократическим стандартам, не были свободными и добросовестными. Поэтому Литва не признает результаты данных выборов и по этой причине не считает А. Лукашенко главой Белоруссии, — сказано в заявлении. — Вновь проведший собственную инаугурацию А. Лукашенко не имеет никаких прав представлять белорусский народ и его интересы».

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Официальный Вильнюс призвал «фактическую власть Белоруссии прислушаться к белорусскому народу, требующему демократические выборы, волю, прекращение репрессий против народа и освобождение всех задержанных, включая политических заключенных».

По мнению литовских властей, выходом из сложившейся в соседней республике ситуации может стать только «диалог с гражданской общественностью, которую представляет выбранный белорусским народом лидер Светлана Тихановская и созданный по ее приглашению Координационный совет».

«Мы высказываемся за новые демократические президентские выборы при участии международных наблюдателей. Мы заинтересованы в развитии добрососедских отношений, основанных на обоюдном уважении и доверии. Мы неуклонно поддерживаем суверенитет и независимость Белоруссии», — подчеркнули в МИД постсоветской прибалтийской республики.

Напомним, официальный Минск с начала века проводил «многовекторную» внешнюю политику, демонстративно дистанцируясь от России. При этом Белоруссия является частью Союзного государства России и Белоруссии, ОДКБ и других интеграционных объединений.

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заверял в решении проблемы с западными санкциями, стимулировал активизацию сотрудничества официального Минска с западными экспертами по «сдерживанию России», участие в программе Евросоюза «Восточное партнёрство», в партнёрских программах с НАТО и другими евроатлантическими структурами.

Также отметим, Александр Лукашенко построил свою президентскую кампанию 2020 года на ярко выраженной антироссийской основе. Он и его подчинённые неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии и даже в подготовке интервенции.

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