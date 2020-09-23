Рим, , 20:13 — REGNUM На региональных выборах 20−21 сентября итальянское популистское «Движение 5 звезд» потерпело «историческое поражение», заявил в среду, 23 сентября, один из лидеров партии Алессандро Ди Баттиста.

Популистам не удалось одержать победы на губернаторских выборах ни в одном из 6 регионов, где такие выборы проводились, а их результаты на муниципальных выборах значительно ухудшились в сравнении с прошлыми годами.

Одновременно с местными выборами в стране прошел референдум, и граждане поддержали инициативу популистов сократить число депутатов в обеих палатах парламента на треть.

Исходя из этого, говорить об «историческом поражении» все-таки неуместно, можно рассматривать лишь проблему поражения на местных выборах, отметил в своем комментарии спикер нижней палаты парламента Роберто Фико.

На национальных выборах весной 2018 года популисты набрали 33% голосов и сформировали коалицию с «Лигой» Маттео Сальвини (осенью 2019 года место партии Сальвини заняли либералы). В настоящее время рейтинг партии более чем вдвое ниже.