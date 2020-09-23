Рим, , 20:11 — REGNUM Согласованный властями ЕС фонд восстановления экономик стран-членов Евросоюза, пострадавших от коронавируса, «важнее, чем план Маршалла», заявил в среду, 23 сентября, один из лидеров итальянского популистского «Движения 5 звезд» (входит в правящую коалицию), глава МИД Луиджи Ди Майо.

Власти страны должны максимально эффективно использовать этот механизм получения поддержки, поскольку «этот поезд больше не придет», «это единственная возможность модернизировать нашу страну», сказал Ди Майо.

Заявки на получение кредитных и невозвратных средств власти ЕС начнут принимать от стран-членов в октябре 2020 года, но правительство Италии намерено к этому времени согласовать лишь «общую концепцию» расходования этих средств (предполагается, что Италия может рассчитывать на 200 млрд евро), а «конкретику» проектов отложить на начало 2021 года.