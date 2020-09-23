Краснодар, , 20:09 — REGNUM Алексей Кондратенко назначен на пост представителя Краснодарского края в Совете Федерации, соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев 23 сентября, сообщили в пресс-службе администрации края.

«В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации» постановляю: наделить Кондратенко Алексея Николаевича полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от администрации Краснодарского края», — говорится в документе.

Алексей Кондратенко представляет администрацию Краснодарского края в Совете Федерации РФ с 2015 года. Помимо него, на пост сенатора могли претендовать председатель краевого Совета ветеранов Евгений Шендрик и главврач краевой клинической больницы №1 Краснодара Владимир Порханов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 сентября, состоялась церемония вступления в должность губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Он был избран на пост главы региона на второй пятилетний срок.