Тамбов, , 20:07 — REGNUM Назначенный губернатором представитель Тамбовской области в Совете Федерации РФ Алексей Контратьев покидает пост. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба Совфеда.

«В связи с наделением полномочиями нового представителя в СФ от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области прекращены полномочия сенатора Алексея Кондратьева», — говорится в сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после единого дня голосования в Совет Федерации были назначены около 20 новых сенаторов. Вновь избранный губернатором Александр Никитин назначил сенатором Александра Бабакова, который до этого представлял в Совфеде облдуму Тамбовской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенатором от Тамбовской области назначен Александр Бабаков