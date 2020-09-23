Тамбов, 23 сентября 2020, 20:07 — REGNUM Назначенный губернатором представитель Тамбовской области в Совете Федерации РФ Алексей Контратьев покидает пост. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба Совфеда.
Как уже сообщало ИА REGNUM, после единого дня голосования в Совет Федерации были назначены около 20 новых сенаторов. Вновь избранный губернатором Александр Никитин назначил сенатором Александра Бабакова, который до этого представлял в Совфеде облдуму Тамбовской области.
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