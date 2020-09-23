Париж, , 20:18 — REGNUM Глава региона О-де-Франс и возможный кандидат на пост президента Франции на выборах 2022 года Ксавье Бертран призвал власти Франции ввести шестилетний президентский срок вместо нынешнего пятилетнего, чтобы главы государства не были «помешаны на переизбрании».

В своем интервью французскому изданию Le Monde Бертран заявил, что опасается «американизации политической системы во Франции», и пояснил, что «если президент хочет что-либо исправить во время мандата, он просто не успевает это сделать, потому что помешан на переизбрании».

Напомним, 21 сентября Бертран объявил, что «не будет прятаться за спинами других» на президентских выборах 2022 года. Он подтвердил, что не вернется в партию «Республиканцы» и планирует остаться независимым кандидатом.

Бывший министр труда, занятости и здравоохранения готов стать «поистине народным президентом», чтобы вернуть жителям Франции «мир и уверенность в завтрашнем дне».