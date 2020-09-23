Москва, , 21:12 — REGNUM Введение Вашингтоном санкций в отношение восьми граждан России и выходцев из неё вызвало реакцию у пользователей интернета. Соответствующие комментарии граждане оставили 23 сентября в сервисе Яндекс.Новости.

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть пользователей усмотрели в подобных действиях США признаки злости по отношению к России. Но, как считаю граждане, подобные санкции не создают больших препятствий.

«США пучит от злости, что они вводят всем свои санкции, авсем на них плевать и обходят их другими путями. Как говорится, против лома нет приёма, если нет другого лома. И этот, другой лом, всегда находится», — написал Ник.

Многие пришли к выводу, что подобный способ воздействия на граждан России является способом влиять на внешнюю политику Российской Федерации. Но, тем не менее, пользователи не увидели в санкциях чего-то вредного.

«Бред конечно это вмешательство в выборы, но не мешало бы всех олигархов и чиновников, у которых деньги в офшорах и жильё за границей подвести под санкции. Может про Россию вспомнят и про народ, особенно чиновники», — пишет пользователь под псевдонимом «1Я».

Более того, некоторые граждане готовы принять от США еще больший список имён, подвергнутых санкциям. Они имеют в виду людей из элиты и власти.

«Восемь россиян» — ну не густо как то :))) Я как бы держу кулачки, чтобы 800 чиновников + жены + дети + гувернеры + шоферы и всем закрыть въезд в страну, отказать в обучении и лечении и заблочить счета», — пишет Галина М.

Отдельные граждане написали, что готовы даже поблагодарить Вашингтон за подобные решения. По их мнению, российская власть недостаточно следит за своими чиновниками.

«Ну США только спасибо остаётся сказать, коли Кремль своих не прижмёт», — поделился мнением Юрий.

Нашлись и те, кто надеется, чтобы санкции вводились только для богатых. Для них важно, чтобы подобные действия других стран не отразились на обычном российском народе.

«Самое главное, что не ввели санкции против какого-нибудь Ивана из-под Рязани, а ввели против тех, кому бабло уже рассовывать некуда», — пишет Ал Бел.

Напомним, 23 сентября стало известно, что власти США ввели санкции против восьми граждан России, а также против семи компаний из трёх стран.