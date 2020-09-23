Москва, , 19:51 — REGNUM Ни в СССР, ни в России никогда не велись разработки вещества под названием «Новичок», сообщила 23 сентября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Захарова «Мы неоднократно заявляли, что ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок под условным названием «Новичок» никогда не осуществлялось».

Российский дипломат добавила, что не станет комментировать «многочисленные рассуждения» частных лиц на тему «Новичка», а также «неточных интерпретаций СМИ заявлений представителей органов власти РФ».

Напомним, название «Новичок» фигурирует в двух кампаниях, развязанных Западом против России: в «деле Скрипалей» и в «деле Навального».

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