Москва, 23 сентября 2020, 19:51 — REGNUM Ни в СССР, ни в России никогда не велись разработки вещества под названием «Новичок», сообщила 23 сентября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российский дипломат добавила, что не станет комментировать «многочисленные рассуждения» частных лиц на тему «Новичка», а также «неточных интерпретаций СМИ заявлений представителей органов власти РФ».
Напомним, название «Новичок» фигурирует в двух кампаниях, развязанных Западом против России: в «деле Скрипалей» и в «деле Навального».
Читайте ранее в этом сюжете: Навального выписали из стационара клиники «Шарите»