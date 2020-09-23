Бишкек, , 19:48 — REGNUM Кандидаты в депутаты парламента Киргизии должны проходить тестирование на знание киргизского языка. Такую идею на пресс-конференции озвучил председатель нацкомиссии по госязыку Назаркул Ишекеев, пишет «Кабар».

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По его словам, претендент на место в республиканском парламенте киргизского языка должен владеть киргизским языком хотя бы на уровне «B2» — достаточном для свободного общения без предварительной подготовки почти во всех сферах деятельности.

«В противном случае кандидатура депутата должны быть снята», — подчеркнул глава нацкомиссии.

Также Ишекеев выразил мнение, что для ускорения процесса внедрения государственного языка система образования Киргизии должна быть полностью переведена на киргизский язык.