Лампедуза , Италия, , 19:47 — REGNUM В представленном Еврокомиссией в среду, 23 сентября, новом плане миграционной политики принцип «солидарности» (совместного принятия мигрантов и заботы о них) стран-членов ЕС становится «автоматическим», то есть не должен более зависеть от доброй воли руководителей стран, передает Mediaset.

Впрочем, в нынешнем варианте план, вероятно, принят не будет — власти Чехии уже выступили против.

Властям ЕС пока не удалось добиться компромисса по вопросу о миграции: «страны первого приёма» мигрантов (средиземноморские) настаивают на том, чтобы остальные забирали у них прибывших, раз уж принятие мигрантов — провозглашенный общий принцип ЕС. Все остальные, в свою очередь, в том или ином виде выступают за сохранение статус-кво.