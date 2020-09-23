Вашингтон, , 19:47 — REGNUM «Соединенные Штаты призывают немедленно освободить Виталия Шклярова — американского гражданина и мужа американского дипломата, несправедливо задержанного в Белоруссии почти на два месяца», — сказано в распространённом заявлении советника по национальной безопасности президента США Роберта О'Брайена.

О'Брайен потребовал от Александра Лукашенко вернуть Виталия Шклярова «в семью».

Политтехнолог белорусского происхождения был задержан белорусскими спецслужбами 29 июля в Гомеле. С тех пор он находится под стражей.

Шклярову предъявили обвинение 7 августа: ему инкриминируется стандартное для белорусских оппозиционеров нарушение закона — «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок».

Судя по заявлениям спецслужб Белоруссии, сделанным через рупоры госпропаганды, Шкляров якобы связан с президентской кампанией популярного блогера Сергея Тихановского, арестованного по тому же обвинению. Его жена — Светлана Тихановская — вместо мужа баллотировалась на пост президента Белоруссии и, по итогам августовского голосования, набрала 10,1% голосов (по данным белорусского Центризбиркома).