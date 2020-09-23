Бишкек, , 19:43 — REGNUM Появившееся в киргизском сегменте интернета видео о том, что на избирательных участках во время выборов в парламент Киргизии якобы будут использоваться ручки с исчезающими чернилами, не соответствует действительности. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, избирателей пытаются ввести в заблуждение — в кабинках для голосования будут находиться капиллярные ручки со стандартными чернилами, которые не исчезают при нагреве.

Представитель центризбиркома отметил, что обычные шариковые ручки применяться не будут, поскольку они могут оставить след на автоматическом сканере урны для голосования и вывести его из строя.

«Кроме того, использовать огонь для того, чтобы стереть отметку избирателя невозможно, так как состав членов избирательной комиссии сформирован от представителей партий-кандидатов и органов местного самоуправления. Во время голосования и при подсчете голосов избирателей также присутствуют наблюдатели от партий и некоммерческих организаций», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов парламента Киргизии запланированы на 4 октября 2020 года. На 120 депутатских мандатов претендуют 16 политических партий.