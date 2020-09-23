Бишкек, , 19:42 — REGNUM «Ни одни выборы, ни один политический процесс не стоят мира и безопасности в стране», — заявил сегодня, 23 сентября, на брифинге премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов.

Говоря о массовой драке, произошедшей на юге республики во время встречи кандидата в депутаты от одной из местных партий с избирателями, глава правительства отметил, что уже в ближайшие дни правоохранительные органы представят отчет об итогах расследования.

Высокопоставленный чиновник пообещал, что все виновные в произошедшем в Араванском районе Ошской области инциденте будут строго наказаны.

«Призываю участвующим в парламентских выборах партии и их сторонников, не поддаваться провокациям, вести агитацию в рамках закона и соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Не будьте безответственными!», — подчеркнул он.