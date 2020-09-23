Загреб, , 20:05 — REGNUM На конференции «День крупных планов» в рамках недели лидеров 23 сентября министр экономики и устойчивого развития Томислав Корич и президент Хорватии Зоран Миланович в своих выступлениях отметили, что страна слишком зависима от туризма и в последующие годы должна укреплять отечественное производство и экспорт. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

В рамках конференции выступил также глава Национального банка Хорватии Борис Вуйчич, который оценил шансы введения евро в стране. Он заявил, что присоединение Хорватии к Европейскому валютному механизму во время коронакриза является большим успехом. Он также сообщил, по какому курсу Хорватия могла бы обменять свою национальную валюту на евро.

«Что касается курса, то сейчас он определяется паритетом 7,5345, как Вам известно, это курс, который мы, естественно, с небольшими колебаниями, будем поддерживать до входа в еврозону. Другими словами, это курс, который, скорее всего, станет курсом национальной валюты, с которым мы войдём в еврозону. Для улучшения курса необходимо развивать другие отрасли экономики Хорватии, а не только туризм», — пояснил Вуйчич.