Нарьян-Мар, , 19:30 — REGNUM Руководители Ненецкого автономного округа и Архангельской области продлят договор о взаимодействии регионов до 2025 года. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный.

«Первые переговоры после избрания губернатором НАО я провёл с главой Архангельской области Александром Витальевичем Цыбульским. Мы договорились о пролонгации договора не на один год, что даёт возможность сверстать бюджет НАО не только на предстоящий финансовый год, а на несколько лет. Сегодня есть совершенно чёткая договорённость с главой области о подписании договора до 2025 года», — сказал Юрий Бездудный.

Напомним, действующий договор истекает 31 декабря 2022 года. Документ предусматривает самостоятельное исполнение Ненецким округом ряда полномочий, на которые предусмотрено частичное зачисление в доход окружного бюджета налоговых поступлений от федеральных налогов и сборов, собираемых на территории НАО.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Бездудный в очередной раз заявил СМИ о том, что вопрос объединения регионов закрыт окончательно.