Нарьян-Мар, 23 сентября 2020, 19:30 — REGNUM Руководители Ненецкого автономного округа и Архангельской области продлят договор о взаимодействии регионов до 2025 года. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный.
Напомним, действующий договор истекает 31 декабря 2022 года. Документ предусматривает самостоятельное исполнение Ненецким округом ряда полномочий, на которые предусмотрено частичное зачисление в доход окружного бюджета налоговых поступлений от федеральных налогов и сборов, собираемых на территории НАО.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне Бездудный в очередной раз заявил СМИ о том, что вопрос объединения регионов закрыт окончательно.