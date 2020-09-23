Вашингтон, , 19:20 — REGNUM Восемь граждан РФ и семь организаций добавлены в американские санкционные списки в связи с деятельностью, вредящей США, сообщили 23 сентября в минфине Штатов.

В американском ведомстве пояснили, что санкции введены против тех, кто «напрямую участвующих в продвижении деятельности [предпринимателя из РФ Евгения] Пригожина в ЦАР».

Кроме того, под санкциями оказались люди, которые, по версии минфина США, причастны к работе ФСБ. Также наказаны те, кто участвовал в деятельности, которая направлена на уклонение от ранее вводимых в США санкций.

В минфине США уточнили, что под санкциями теперь находятся Борис Гайкович, Елена Иванова, Евгений Ходотов, Надежда Кучумова, Александр Кузин и Владислав Занин, — это граждане России.

Упоминаемые в сообщении организации, которые подпали под санкции — ООО «М-Финанс» и НПП ПТ «ОКЕАНОС».

Также в санкционном списке находятся гражданин Финляндии Никита Ховалевский и Дмитрий Сытый с неуказанным гражданством, проживающий в ЦАР. В списке также указаны четыре организации, базирующиеся в Финляндии и ещё одна — в ЦАР.

Все люди и организации, включённые в этот список, теперь лишены доступа к активам, размещённым в Штатах. Американским организациям теперь запрещено вести какие-либо дела с этими лицами.