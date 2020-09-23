Вашингтон, , 19:18 — REGNUM Белый дом вводит новые санкции в отношении Кубы, заявил 23 сентября президент США Дональд Трамп на мероприятии в честь ветеранов Операции в бухте Кочинос.

По его словам, речь идёт о запрете для граждан США находиться на территории объектов, принадлежащих властям Кубы, а также об ограничении импорта кубинского табака и алкоголя.

Всё это, заявил Трамп, предпринято в рамках продолжающейся борьбы с коммунизмом.

«Сегодня в рамках продолжения нашей борьбы с коммунизмом я объявляю, что министерство финансов запретит американцам останавливаться в поездках на территории, принадлежащей кубинским властям», — сказал Трамп.

Кроме того, администрация «также усилит ограничения на импорт кубинского алкоголя и табака».

Как сообщало ИА REGNUM, после прихода к власти Трамп радикально изменил политику в отношении Кубы, свернув курс Обамы на частичное восстановление отношений.

Напомним, США разорвали дипломатические связи с Кубой еще в 1961 году, а также ввели против страны торгово-экономического эмбарго.

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