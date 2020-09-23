Париж, , 20:04 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении обязательного декретного отпуска для мужчин на 7 дней, который при необходимости может быть продлен до 30 дней. Об этом в среду, 23 сентября, сообщает Le Figaro.

По окончании заседания правительства Макрон заявил, что «декретный отпуск для мужчин составит 30 дней, из которых 7 дней будут обязательными для каждого молодого папы». Ранее французские власти планировали ввести отпуск на период от 14 до 28 дней.

Решение о предоставлении отцам декретного отпуска было принято в результате многочисленных петиций, поданных объединениями феминисток, профсоюзами и самими отцами. По словам президента, «это решение — настоящий прогресс». «Эта мера благотворно влияет на формирование в нашей стране гендерного равенства», — сказал Макрон.

Напомним, 23 сентября Паскаль Дюбуа стала первой женщиной, возглавившей «Республиканские роты безопасности» — подразделение французской полиции особого назначения.

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