Москва, , 19:08 — REGNUM Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне Василий Пискарёв («Единая Россия») заявил о том, что отравление токсичными веществами блогера Алексея Навального исключено, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.

«В распоряжении комиссии имеются данные, которые подтверждают: следов токсических и каких-либо отравляющих веществ по итогам обследования Навального врачами в Омске не обнаружено, и на момент его вылета с территории России в организме не содержалось. Высококвалифицированные, в том числе и независимые российские лаборатории на самом современном оборудовании проводили исследования, в результате которых отравление Навального токсическими веществами было исключено», — заявил Пискарёв.

«Когда и где случилось, кем это сделано, если всё-таки случилось отравление Навального «новичком», — на борту самолета, в момент транспортировки, в клинике в Германии, с помощью неожиданно появившейся постфактум бутылки, или его не было вовсе сегодня можно только гадать. Власти Германии, громко заявившие об отравлении, под надуманными предлогами всячески избегают ответов на вопросы, которые поставила перед ними Генеральная прокуратура России. Из Москвы направлены уже несколько запросов об оказании правовой помощи, а ответа из Германии, как не было, так и нет. Это не позволяет нашим правоохранительным органам задействовать все необходимые процессуальные механизмы для установления обстоятельств произошедшего», — говорит парламентарий.

Он также обратил внимание на отсутствие доказательств и информации о проведенных исследованиях.

«Звучат угрозы применения различных санкций против нашей страны, а западные СМИ убеждают россиян в существующей угрозе для всего мира и прямой вине российских властей перед своими гражданами за ожидаемое сворачивание туристических, деловых, научных, культурных и родственных контактов и поездок за рубеж», — сказал депутат.

В целом, по мнению Пискарёва, развернутая кампания стремиться подорвать экономическое развитие России с помощью новых санкций, в первую очередь, используя методы недобросовестной конкурентной борьбы, остановить «Северный поток-2», не считая тех санкций, которые уже введены ранее, и заблокировать контакты российских НИИ — разработчиков лекарств и противовирусных вакцин, в том числе от COVID-19. Также, по его словам, просматривается сценарий всем известного «Акта Магницкого» и «Дела Скрипалей». Еще одна цель, продолжил парламентарий, разрушить братский союз России с Белоруссией и другими дружественными странами, повторив «украинский» сценарий 2014 года.

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