София, , 19:03 — REGNUM Два сотрудника посольства России, которых официальная София обвиняет в шпионаже, объявлены персонами нон-грата, сообщает 23 сентября МИД Болгарии.

Российское посольство в Софии получило уведомление, что эти дипломаты должны покинуть Болгарию в течение 72 часов.

По версии болгарской прокуратуры, два российских дипломата с 2016 года с помощью граждан Болгарии собирали данные о планах модернизации болгарской армии и системе технической поддержки военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года прокуратура Болгарии также обвинила двоих дипломатов посольства России в сборе секретной информации об энергетическом секторе экономики страны.

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