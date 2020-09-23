Москва, , 18:58 — REGNUM Болгария, объявив о высылке двух дипломатов РФ, пополнила список государств, раздувающих на ровном месте шпионские скандалы против России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«При этом соответствующие заявления болгарской прокуратуры и МИД написаны как под копирку. Чехия, Норвегия, Словакия, Австрия — это страны, предпринявшие в течение 2020 года аналогичные действия с практически одинаковой аргументацией. Я не исключаю, что все это является частью стратегии по дальнейшей демонизации России на европейском континенте», — заявил Слуцкий.

Демарш Софии по высылке дипломатов РФ, разумеется, не останется без симметричного ответа с российской стороны, уверен парламентарий.

«Остаётся сожалеть, что подобным образом российско-болгарским отношениям наносится существенный урон», — заключил парламентарий.