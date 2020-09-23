Подгорица, , 18:56 — REGNUM Лидер оппозиционной коалиции «Мир — наша нация» Алекса Бечич был избран 23 сентября на учредительном заседании парламента Черногории его спискром.

За избрание Бечича проголосовали 45 депутатов от коалиций «За будущее Черногории», «Мир — наша нация» и «Черное на белое», Боснийская партия (БС) и Ник Джелошай из Албанского списка.

Депутат от Либеральной партии Андрия Попович был против, тогда как депутаты от Демократической партии социалистов (ДПС), социал-демократов (СД), депутат от Социал-демократической партии Драгиня Вуксанович и член албанской коалиции «Едногласно» Фатмир Джека воздержались.

Напомним, что ранее парламент утвердил кандидатуру премьер-министра. Им стал глава коалиции «За будущее Черногории» профессор Здравко Кривокапич.