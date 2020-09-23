Белград, , 18:38 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 22 сентября в интервью для Reuters заявил, что Вашингтонские соглашения о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией являются шагом в должном направлении, однако до нормализации политических отношений ещё далеко.

Подробнее о Вашингтонских соглашениях: После нас — хоть потоп: во что обойдется Косово и Сербии помощь Трампа

При этом Вучич подчеркнул, что экономическое сотрудничество является ключом к заключению любых политических соглашений в будущем.

Александр Вучич Я считаю, что такие соглашения очень важны для поддержания мира и для того, чтобы раз и навсегда решить наши проблемы, для того, чтобы обеспечить ясное будущее для наших детей.

Читайте также: Зачем Вучич примеряет образ мученика и предупреждает о трудных временах?

Говоря об отношениях с Приштиной и Вашингтоном, сербский президент по традиции напомнил о том давлении, с которым сталкивается Белград из-за проблемы Косово, и подчеркнул, что Сербия, являясь маленькой страной, расположенной в точке пересечения геополитических сил, должна следовать политике мира и стабильности, а не ненависти, «а когда ненавидите, вы должны ненавидеть равно всех».

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Косово вручил медаль представителю Трампа Ричарду Гренеллу