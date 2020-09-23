Белград, 23 сентября 2020, 18:38 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 22 сентября в интервью для Reuters заявил, что Вашингтонские соглашения о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией являются шагом в должном направлении, однако до нормализации политических отношений ещё далеко.
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При этом Вучич подчеркнул, что экономическое сотрудничество является ключом к заключению любых политических соглашений в будущем.
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Говоря об отношениях с Приштиной и Вашингтоном, сербский президент по традиции напомнил о том давлении, с которым сталкивается Белград из-за проблемы Косово, и подчеркнул, что Сербия, являясь маленькой страной, расположенной в точке пересечения геополитических сил, должна следовать политике мира и стабильности, а не ненависти, «а когда ненавидите, вы должны ненавидеть равно всех».
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