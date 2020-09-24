Берлин, , 09:06 — REGNUM Германия, Япония, Бразилия и Индия, или «Группа четырёх», 23 сентября вновь выразили стремление реформировать Совет Безопасности ООН, сообщает информационное агентство Kyodo.

Министры иностранных дел из этих стран после совместной онлайн-конференции сделали заявление, в котором подчеркнули неотложность реформирования Организации Объединенных Наций и модернизацию её основных руководящих органов, в целях более точного отражения современных реалий.

Министры также выразили разочарование, вызванное попытками сорвать неотложный процесс реформации. Они сказали, что готовы заняться этим вопросом со всей серьезностью, приурочив его к 75-летию образования ООН.

Напомним, в настоящее время Совет Безопасности состоит из пяти постоянных членов, каждый из которых имеет право вето, — Россия, США, Великобританиия, Китай и Франция. Кроме того, в состав Совета входят десять непостоянных членов, избираемых на двухлетний срок. Страны из «Группы четырёх» стремятся реформировать орган и стать постоянными членами Совета Безопасности.

Межправительственные переговоры о реформах органов ООН начались в 2009 году, но пока не достигли значительного прогресса.