Москва, , 18:25 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне установила, что акции протеста в Белоруссии управляются из-за границы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября, об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

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Комиссия установила, что за период 2019 — 2020 г. США финансировало создание на территории России и Белоруссии сети «независимых блогеров», журналистов и лидеров мнения, которые сейчас активно освещают тему отравления Алексея Навального, осуществляло подготовку активистов к проведению незаконных уличных акций, отметил Пискарёв.

«Мы констатируем, что протестные акции, которые проходят в последние месяцы в Белоруссии и регионах России, направляются из-за рубежа. В поле зрения комиссии находятся выпускники деструктивных зарубежных тренингов, которые проходили обучение в одних и тех же зарубежных центрах», — отметил он.

«О своей позиции по ситуации с Навальным мы намерены проинформировать парламенты иностранных государств, международные общественные организации и средства массовой информации», — заверил глава комиссии.