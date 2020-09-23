Хельсинки, , 18:19 — REGNUM Финляндия активизирует сотрудничество со Швецией и Норвегией в военной сфере, сообщает 23 сентября министерство обороны Финляндии.

Уточняется, что главы оборонных ведомств трёх указанных стран уже подписали соглашения по этому вопросу.

«Трёхстороннее сотрудничество в области обороны направлено на расширение взаимодействия северных стран в области обороны, на усиление способности к совместным мероприятиям как в мирных условиях, так и в обстоятельствах кризисов и конфликтов», — указано в сообщении военного ведомства Финляндии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный блок НАТО заявил о планах операций за Северным полярным кругом.

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