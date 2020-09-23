Москва, , 18:11 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне подготовило обращение к коллегам из бундестага о создании комиссии по парламентскому контролю за ситуацией вокруг произошедшего с блогером Алексеем Навальным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября, об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Мы хотим провести честное, открытое расследование и будем просить наших коллег из бундестага, чтобы понять, кто за этим стоит… Мы хотим разобраться и отыскать правду», — цитирует Василия Пискарёва ДумаТВ.

По его словам, пока не понятна природа этого события, возникает проблема с «Северным потоком», с производством вакцины.

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