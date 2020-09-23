Санкт-Петербург, , 17:45 — REGNUM Петербургским водителям могут начать выписывать штрафы за парковку у мусорных контейнеров. Соответствующий документ поддержали на заседании парламентского комитета по законодательству 23 сентября.

Авторами инициативы выступили единороссы Алексей Цивилев и Денис Четырбок. Они предлагают внести соответствующие поправки в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

По их мнению, водителей нужно привлекать к административной ответственности, если они будут парковаться у мусорных баков во дворах, если из-за машин сборщики отходов не смогли подъехать к площадкам.

Согласно документу, наказывать водителей предлагается на 3−5 тыс. рублей, должностных лиц — на 5−40 тыс. рублей, юридических лиц — на 150−500 тыс. рублей.

Заметим, ранее городской парламент уже запретил парковать автомобили на газонах, а также на детских и спортивных площадках и в местах для выгула собак.