Москва, , 17:34 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 сентября в Москве проведёт встречу с заместителем председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом, сообщила 23 сентября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Встреча будет проходить в рамках рабочего визита вице-премьера Кубы в Россию.

«28 сентября состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра Республики Куба, сопредседателем двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству господином Кабрисасом, который находится в России с рабочим визитом», — сказала Захарова.

Он отметила, что визит Кабрисаса является элементом плотной работы, которая «ведётся в интересах придания существенного импульса всему комплексу двусторонних связей в этот очень непростой период».