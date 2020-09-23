Берлин, , 17:29 — REGNUM Легитимность Александра Лукашенко как президента Белоруссии Германией признана не будет, сообщил 23 сентября официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

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Комментируя инаугурацию Лукашенко, которая «была подготовлена секретно и проведена без участия общественности», Зайберт заявил:

«И после этой церемонии господин Лукашенко не может рассчитывать на демократическую легитимность».

Германский представитель высказал точку зрения Берлина, согласно которой выборы в Белоруссии были не демократические. Также он указал на методы подавления протестов в Белоруссии, отнеся из к разряду «жестокого насилия против мирных демонстрантов».

Также германский представитель пояснил, что Берлин требует от Минска освободить политзаключённых и остановить «пытки в тюрьмах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд западных стран не признал инаугурацию Лукашенко, которая состоялась сегодня, 23 сентября.

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