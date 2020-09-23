Минск, , 17:39 — REGNUM Непризнание властями Литвы и Словакии законности избрания Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии вызвало обсуждение среди пользователей сети. Свои комментарии граждане оставили 23 сентября в сервисе Яндекс.Новости.

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По мнению многих комментаторов, Лукашенко следовало бы дать ответ на подобные действия соседних стран. К примеру, можно было бы лишить Литву и Словакию посольств на территории Белоруссии.

«Те страны, которые не хотят признать итоги Выборов в Белоруссии, надо закрыть все посольства. И сделать их в Москве. Пусть туда едут. Если не захотят, что скорей всего и будет, значит без посольств. Меньше шпионов, спокойней жизнь», — пишет пользователь evpatyy colovrat.

Часть людей и вовсе призвала власти Белоруссии ввести против стран, не признавших итоги выборов, санкции.

«Санкции против них и будет отлично! Мы не признаем Литву и ее лидера)))», — пишет Дмитрий Г.

Некоторые пользователи справедливо указали на политику двойных стандартов со стороны стран Запада. Ярким примером, по мнению пользователей, стала Украина, где на последних президентских выборах не смогли принять участие большая часть жителей Донбасса.

«То есть когда на Украине не дают голосовать жителям половины страны, вы эти выборы признаете?», — пишет Виктор Г.

Отдельные граждане нашли в таких недружественных жестах и позитивные моменты. К примеру, таким образом страны Запада толкают Белоруссию в сторону России.

«Своими руками гонят Белоруссию в Россию… А Лукашенко от всех этих не признаний, не холодно не жарко, он и так всю жизнь под санкциями Запада», — написал «Kill PHead».

Нашлись и те пользователи, которые решили встать на защиту Лукашенко. Они указали на состояние государства, которое выстроилось благодаря его президентству.

«Он не украл, не нахапал богатства несметные, не развалил экономику, заводы, фабрики, село работают. Достаток граждан один из лучших в странах бывшего СССР. Какие к нему претензии у людей, кроме Тихановской с подружками и дружками?», — написал Сергей Т.

Часть людей подошла к новости с юмором. Граждане творчески использовали известную фразу представителя Госдепартамента США Джен Псаки, которая заявила в 2014 году, что в случае, если Белоруссия нападёт на Украину, то США отправит к берегам Белоруссии своё шестой флот.

«Самое главное, что бы Литва не выдвинула к берегам Белоруссии весь свой моторно-резиновый флот», — шутит Михаил Б.

Некоторые пользователи в своих рассуждениях обратились к истории и напомнили, что некоторые страны восточной Европы оказывали активную помощь фашистским войскам во Вторую Мировую войну.

«А мы не признаем Словакию. Наше отношение к пособникам фашистов давно известно», — поделился мнением пользователь NDN Native.

Напомним, 23 сентября сентября стало известно, что власти Литвы и Словакии отказались признавать Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии.