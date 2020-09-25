Москва, , 07:20 — REGNUM Саммит ШОС, прошедший 9—10 сентября в Москве, можно считать серьезным шагом вперед на пути создания альтернативной западному блоку евразийской системы безопасности. В чем ее преимущества и притягательность для стран Евразии, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

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Одним из главных факторов притягательности ШОС для стран Евразии может стать его миротворческий потенциал, направленный на разрешение противоречий между участниками этого содружества. Особенно важным этот аспект выглядит именно сейчас, на фоне вновь разгорающегося конфликта между странами — участницами НАТО — Грецией и Турцией.

Одновременно политики Китая и Индии ищут пути к предотвращению конфликтов на полях переговоров в рамках ШОС. Это важный, но не единственный момент, показывающий усиление ШОС как системы безопасности и блока стран, нацеленных на конструктивное сотрудничество. Какие еще важные черты московского саммита ШОС необходимо отметить?

Читайте статью Владимира Павленко «Московский саммит ШОС провозгласил глобальную альтернативу».